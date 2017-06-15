Собянин заявил, что лично проконтролирует программу реновации

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал лично проконтролировать ход реализации программы реновации в Москве и сдержать ее исполнение, как перед гражданами, так и перед президентом России.

"Президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", — написал мэр на своей официальной странице "Вконтакте" по итогам прямой линии с президентом.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

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