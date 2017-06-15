Путин подтвердил, что прочитал письмо Миронова о Серебренникове

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что прочитал письмо актера Евгения Миронова, в котором тот просил главу государства обратить внимание на ситуацию вокруг "Гоголь-центра" и его худрука, режиссера Кирилла Серебренникова.

"Письмо я действительно прочитал", — сказал Путин журналистам, отметив, что "сам не помнит", что говорил, когда передавали это письмо.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

Позже на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Под обращением подписались худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

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