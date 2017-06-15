Путин пообещал отреагировать на просьбы, поступившие на прямую линию

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться отреагировать на многочисленные просьбы, которые поступили ему на прямую линию от россиян.

"Там много просьб, причем, чувствительных, я не буду воспроизводить вслух, но я постараюсь на них отреагировать, тем более что там часто просьбы идут от людей с ограниченными возможностями по здоровью. Они никакие не грандиозные, но совершенно конкретные. Я постараюсь это сделать", — сказал Путин в ходе прямой линии.