Минприроды начало подготовку к уточнению границ водоохранной зоны Байкала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минприроды России начало подготовку к уточнению границ водоохранной зоны озера Байкал, что улучшит ситуацию для жизни жителей острова Ольхон и побережья озера, заявил глава министерства Сергей Донской.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" пообещал жителям острова Ольхон на Байкале рассмотреть вместе с экологическими организациями вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы. Житель острова рассказал президенту о проблемах с дорогами, пожаловался на качество питьевой воды на острове, отсутствие ее фильтрации и сильных ограничениях для полноценного пользования лесом и полями, в том числе, для выгула скота.

"Мы разработаем проект постановления правительства для уточнения границ водоохранной зоны озера Байкал. Мы уже начали подготовку документа, он предусматривает формирование водоохранной зоны на основе ландшафтно-гидрологического метода определения границ. Это снимет ограничения на жизнедеятельность населения, проживающего на Байкальской природной территории", – заявил Донской на своей странице в сети Facebook.

Как уточнил министр, ущерб уникальной экологической системе при принятии такого решения исключен. Также не потребуется вносить изменения в федеральный закон "Об озере Байкал".

Поселок Хужир расположен на территории Ольхона — крупнейшего и единственного обитаемого острова на Байкале. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям, из-за чего автомобилисты часто едут по степи, что разрушает экосистему острова. Площадь Ольхона — 730 квадратных километров, население — 1,5 тысячи человек, 55% территории острова занимает степь, остальное — леса. Летом остров посещает около 400 тысяч российских и иностранных туристов. При этом на Ольхоне нет очистных сооружений и инфраструктуры для переработки и утилизации мусора.

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