Галушка после прямой линии ответил на вопрос о "дальневосточном гектаре"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Закон о "дальневосточном гектаре" требует "отшлифовки", и подготовленный Минвостокразвития пакет поправок в него уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ, что позволит выдать земельные участки по "подвисшим заявкам", сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На "Прямую линию" президента позвонил житель Приморья, он пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара. Владимир Путин отметил, что программа "Дальневосточный гектар" идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, она идет в Приморском крае, а выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По словам Галушки, закон о "дальневосточном гектаре", как и все новаторские законы, требует "отшлифовки" и проверки временем.

"Дальневосточный гектар" выявил ряд узких мест, связанных с получением земли. Например, отсутствием кадастровых карт или наличием земли с особым природоохранным статусом как, например, охотугодья, где землю выдавать нельзя. Все эти вопросы решаются, в том числе принятием необходимых изменений в законы и ведомственные регламенты. Минвостокразвития России подготовило пакет поправок в федеральный закон о "дальневосточном гектаре". Он уже утвержден Правительством России и внесен в Госдуму. Поправки в том числе позволят увеличить земли, которые выделяются в рамках "дальневосточного гектара", — сказал Галушка.

Он уточнил, что сейчас подано более 93 тысяч заявок, 20,3 тысячи участков отдано в пользование и еще 7,3 заявок находятся на рассмотрении. "Много заявок "подвисли". Отказа нет, но и положительного решения принято быть не может. После принятия поправок в закон территории, на которых можно будет получить свой гектар, будут расширены, и люди смогут получить землю в пользование", — сказал министр.

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