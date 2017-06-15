Галушка после прямой линии ответил на вопрос о "дальневосточном гектаре"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Закон о "дальневосточном гектаре" требует "отшлифовки", и подготовленный Минвостокразвития пакет поправок в него уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ, что позволит выдать земельные участки по "подвисшим заявкам", сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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По словам Галушки, закон о "дальневосточном гектаре", как и все новаторские законы, требует "отшлифовки" и проверки временем.
"Дальневосточный гектар" выявил ряд узких мест, связанных с получением земли. Например, отсутствием кадастровых карт или наличием земли с особым природоохранным статусом как, например, охотугодья, где землю выдавать нельзя. Все эти вопросы решаются, в том числе принятием необходимых изменений в законы и ведомственные регламенты. Минвостокразвития России подготовило пакет поправок в федеральный закон о "дальневосточном гектаре". Он уже утвержден Правительством России и внесен в Госдуму. Поправки в том числе позволят увеличить земли, которые выделяются в рамках "дальневосточного гектара", — сказал Галушка.
Он уточнил, что сейчас подано более 93 тысяч заявок, 20,3 тысячи участков отдано в пользование и еще 7,3 заявок находятся на рассмотрении. "Много заявок "подвисли". Отказа нет, но и положительного решения принято быть не может. После принятия поправок в закон территории, на которых можно будет получить свой гектар, будут расширены, и люди смогут получить землю в пользование", — сказал министр.
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