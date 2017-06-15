Путин рассказал, какой вес был у самой большой пойманной им рыбы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вес самой большой рыбы, которую поймал президент РФ Владимир Путин, составил 20 килограмм.

"Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки — ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограмм, хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограмм не тянет, но тем не менее, то что я видел",- сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии.

"Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил",- добавил он.

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