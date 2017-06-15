Школьные учебники в России должны выдавать бесплатно, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил глав муниципалитетов регионов строго следить за тем, чтобы школьные учебники выдавались бесплатно; также президент сказал, что продлевать срок эксплуатации свыше пяти лет для некоторых учебников не имеет смысла, поскольку данные в них уже устарели.

"Во-первых, как вы знаете, учебники должны предоставляться бесплатно. Я прошу руководителей муниципалитетов регионов строго за этим следить", — сказал Путин.

В ходе "прямой линии" вопрос президенту задал директор школы в селе Краснополка. Он рассказал о том, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет, и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации.

"Понимаете, наверное можно, в каких-то вещах, а где-то нет. Вот что я имею в виду. Сейчас у нас по физике фактически сложился учебник одного автора. Наверное, по физике и можно продлевать срок использования такого учебника. Но я держал в руках и другие учебники, по истории, допустим, по географии. Учебник создавался в 90-е годы, там приводятся данные по развитию сельского хозяйства. Сегодня это передовая отрасль экономики, растет темпами примерно в 3% ежегодно, а в учебнике все написано, что у нас деградирует сельское хозяйство. Чушь какая-то, что за учебник такой, чему они там детей учат", — сказал Путин.

Кроме того, был поднят вопрос об отсутствии в России единого образовательного пространства, что создает дополнительные проблемы для обучения школьников. Президент заявил, что подумать об использовании опыта СССР, когда в школах действовал единый базовый учебник, можно.

"В целом, как говорят специалисты, можно этот опыт использовать, и иметь базовый учебник. Надо над этим подумать, это не могут быть решения волюнтаристского характера, но подумать над этим точно можно. Повторю, эксперты считают, что вполне возможно и не повредит учебному процессу", — пояснил президент.

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