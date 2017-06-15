Путин назвал историю "машиной времени", позволяющей обеспечить будущее

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал "машиной времени" такой предмет как история, изучение и правильная оценка которой позволит создать благополучное будущее.

"Что касается будущего, то у нас есть такая "машина времени". Она есть – этот предмет называется "история". Надо изучать, тщательно, объективно оценивать историю, тогда нам будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее", — сказал он, отвечая на вопрос о машине времени.

"А будущее создается сегодня. Поэтому, если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать", — резюмировал Путин.

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