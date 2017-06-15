Путин сообщил о возможном росте финансирования строительства дорог

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ситуация с дорожным строительством на муниципальном и региональном уровнях ухудшилась, придется принять решения, связанные с увеличением финансирования из бюджета РФ, сообщил в ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, федеральные трассы развиваются и около 77% уже приведено в нормативное состояние. По местным и региональным дорогам эти цифры составляют 42%. Президент констатировал, что в последнее время в дорожном строительстве на региональном и муниципальном уровне ситуация ухудшилась. Это, по его словам, связано, в том числе, с недостатком ресурсов на эти цели. Он напомнил, что были повышены акцизы для улучшения ситуации с финансированием дорожного строительства. Часть этих средств поступает на федеральный уровень, часть — в региональный.

"Недавно, хотя и регулярно к этой теме возвращаемся, беседовал с министром финансов. Как обычно, министерство финансов очень бережно относится к федеральной части (бюджета — ред.), но нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования дорог на региональном и муниципальном уровне", — сообщил президент РФ.

При этом он отметил, что не снимал бы ответственности с регионального и местного уровня управления. "Это тоже вопрос: что они считают приоритетным при распределении денежных средств, при решении тех или иных насущных вопросов", — отметил Путин.

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