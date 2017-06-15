Путин: образовательное пространство в России крепче, чем в других странах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что образовательное пространство в России крепче, чем в ряде ведущих мировых стран, однако проблемы, над которыми еще надо работать, существуют, об этом он сказал в ходе прямой линии.

На прямой линии с президентом был поднят вопрос об отсутствии в России единого образовательного пространства, что создает дополнительные проблемы для обучения школьников.

"Прежде всего, хочу сказать, что у нас, пожалуй, одна из немногих стран, где, как вам не покажется это странным, хотя я сейчас скажу, что во многом с вами согласен, тем не менее, это единое образовательное пространство крепче, чем где-либо в любом другом месте. Оно крепче, чем во многих других странах", — сказал Путин, приведя в пример США и страны Европы.

"У нас, наверно, одна из немногих стран, где мы стараемся это единое пространство сохранить, хотя проблема, о которой вы сказали, безусловно, существует", — добавил президент.

Он пояснил, что в настоящее время, есть случаи, когда ребенок даже при переходе в другую школу, а, не переезжая в другой регион, оказывается в ситуации, когда меняются и требования, и учебники.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно заявляла, что России необходимы единое образовательное и единое воспитательное пространства, а также сообщала, что ведомство ведет соответствующую работу.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>