Кадыров заявил, что в Чечне нет ни одного факта межрелигиозной розни

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на своей странице в Instagram, что республике нет ни одного факта межрелигиозной розни.

"Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о будущем Исаакиевского собора, напомнил, что после Октябрьской революции разрушили храмы, церкви, уничтожили священников. Это наиболее остро коснулось и Чечни, где были разрушены или превращены в склады и клубы все до единого мечети, расстреляны тысячи представителей духовенства. Хвала Аллаху те времена ушли в прошлое", — написал он.

Кадыров отметил, что благодаря деятельности президента в России созданы благоприятные условия для верующих. Он также подчеркнул, что в Чечне действуют более 1000 мечетей, Российский исламский институт имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева, пять школ хафизов, 14 медресе, строятся православные храмы.

"В республике нет ни одного факта межрелигиозной розни", — подчеркнул Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал позицию Санкт-Петербургской митрополии, что Исаакиевский собор строился как храм, а потому должен храмом остаться. Президент заверил, что собор не утратит своих музейных функций и отметил, что Исаакий передается РПЦ не в собственность, а во временное пользование. При этом Путин призвал деполитизировать ситуацию вокруг собора.

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