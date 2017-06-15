Путин рассказал, как бы использовал машину времени

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что хотел бы с помощью машины времени увидеть, как развивалась Россия, строился Санкт-Петербург, и свершались победы в Великой Отечественной войне.

"Мы много знаем произведений, связанных с машиной времени. Надо для себя решить, эта машина времени позволяет переместиться назад или вперед? Дает ли она право вмешиваться и корректировать будущее и наше настоящее, или этого нельзя делать? Я думаю, что лучше ничего не трогать. Потому что будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями", — сказал Путин, отвечая на вопрос о машине времени.

"Хотя мне очень интересно посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строился тот же Петербург, как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне. Знаете, я, когда хронику смотрю, иногда у меня слезы на глазах выступают. Конечно, хотелось бы это увидеть своими глазами. Мне очень бы хотелось увидеть и услышать, как принимались судьбоносные решения для развития России", — прокомментировал он.

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