Путин рассказал о привычке выключать свет при выходе из помещения

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, как живется обычным людям: он до сих пор по привычке, выходя из помещения, выключает свет.

В ходе прямой линии в формате блиц президенту задали вопрос, знает ли он, как живут сегодня простые люди в России. "Знаю, конечно. Во-первых, у меня общение есть до сих пор", — сказал Путин.

"А во-вторых, я вот недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила, напомнил и рассказал им о том, как у меня папа лазил счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме за электричество", — рассказал он.

"И у меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включенным свет. Я когда выхожу из помещения, я всегда свет выключаю. Поэтому я это очень хорошо знаю", — подытожил президент.

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