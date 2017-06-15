Путин пообещал проанализировать ситуацию с жильем сотрудников МВД в ХМАО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проанализировать, что можно сделать дополнительно для обеспечения жильем сотрудников МВД в ХМАО.

К президенту в ходе прямой линии обратился молодой человек из ХМАО с жалобой на то, что в округе только 90 семей сотрудников МВД получили средства на решение жилищных вопросов, при этом "очередь стоит тысячная и практически не двигается".

"Надо посмотреть, сколько денег конкретно выделяется на приобретение жилья сотрудникам МВД, в том числе и по ХМАО, сейчас просто не могу на это ответить, но обещаю тебе, что я посмотрю на это", — сказал Путин.

"Проблемы обеспеченности жильем министерства внутренних дел решаются, наверное, не так быстро, как бы хотелось, сейчас не готов воспроизвести, сколько конкретно жилья приобретено, но это одна из острых тем, острых вопросов. Посмотрим, что по ХМАО происходит, и что там можно сделать дополнительно, соответствующим образом увеличив там финансирование", — резюмировал глава государства.