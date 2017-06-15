Эколог назвал острой проблему разрастания свалок рядом с городами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрастающиеся свалки, прилегающие к городам, существуют во множестве регионов России, эту проблему можно решить внедрением системы переработки мусора в 2019 году, заявил РИА Новости директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

"В целом для страны проблема разрастания населённых пунктов в сторону мест накопления отходов стоит очень остро: от Орла, с его знаменитой городской свалкой, до Чебоксар, Тулы, Омска. Это не полигоны, а просто безобразные свалки", – сказал Пукалов.

По его словам, на таких свалках нет системы защиты мусора от грунтовых вод, радиационного контроля, происходят постоянные возгорания, из-за отсутствия заборов замусоривается прилегающая территория.

"Также остро, как и с Балашихой, стоит вопрос с городской свалкой Переславля-Залесского, которая находится на границе охранной зоны национального парка "Плещеево озеро". Ручьи фильтрата с этой свалки текут непосредственно в парк и в само уникальное озеро, которое находится под угрозой", – добавил собеседник агентства.

Как уточнил эколог, в настоящее время срок вступления в силу закона о переработке отходов назначен на 1 января 2019 года. "Главное — не переносить вступление этого закона. Если до 1 января не будет внедрена переработка мусора и все утилизационные сборы, то Россия захлебнётся в незаконных свалках – будут валить, где попало", – заключил Пукалов.

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