Эколог назвал острой проблему разрастания свалок рядом с городами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрастающиеся свалки, прилегающие к городам, существуют во множестве регионов России, эту проблему можно решить внедрением системы переработки мусора в 2019 году, заявил РИА Новости директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.
"В целом для страны проблема разрастания населённых пунктов в сторону мест накопления отходов стоит очень остро: от Орла, с его знаменитой городской свалкой, до Чебоксар, Тулы, Омска. Это не полигоны, а просто безобразные свалки", – сказал Пукалов.
По его словам, на таких свалках нет системы защиты мусора от грунтовых вод, радиационного контроля, происходят постоянные возгорания, из-за отсутствия заборов замусоривается прилегающая территория.
"Также остро, как и с Балашихой, стоит вопрос с городской свалкой Переславля-Залесского, которая находится на границе охранной зоны национального парка "Плещеево озеро". Ручьи фильтрата с этой свалки текут непосредственно в парк и в само уникальное озеро, которое находится под угрозой", – добавил собеседник агентства.
Как уточнил эколог, в настоящее время срок вступления в силу закона о переработке отходов назначен на 1 января 2019 года. "Главное — не переносить вступление этого закона. Если до 1 января не будет внедрена переработка мусора и все утилизационные сборы, то Россия захлебнётся в незаконных свалках – будут валить, где попало", – заключил Пукалов.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.