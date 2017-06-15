Путин поручил посчитать нуждающихся в расселении из вагон-городков в Югре

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение посчитать количество людей, нуждающихся в расселении из вагон-городков в Ханты-Мансийском автономном округе. Он заявил, что программа расселения будет ускорена, и деньги на расселение выделены.
Да, решил(а) впервые попробовать
Конечно, причем не в первый раз
Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
К президенту во время прямой линии обратилась пенсионерка из Нягани, которая десятки лет живет в деревянном вагончике, созданном для временного проживания строителей 40 лет назад. По ее словам, программа по сносу работает, но сильно растянута по времени.
"Эта проблема, в принципе, известна, ещё 2010 году я был председателем правительства, когда был впервые поставлен вопрос о расселении бараков в районе БАМа… Была принята программа по расселению временного жилья в районе БАМа, и мы переселили девять тысяч семей,… но неожиданно оказалось, что плюс ещё 10 тысяч появилось,… но тем не менее мы и дальше будем этим заниматься", — сказал Путин.
"Что касается вагон-городков – проблема заключалась в том, что они и жильём-то не являются, поэтому они не подпадали под программу расселения аварийного жилья, тем не менее программа такая была создана и местные власти насчитали где-то 1500 с небольшим семей, примерно, согласно информации, которая у меня есть, где-то 500 с лишним семей расселено, осталась 1000 с небольшим", — сообщил президент.
Он отметил, что деньги в программе "Жилище" на это есть, в том числе, и на 2017 год.
"Мы будем выделять эти средства до тех пор, пока задача решена не будет, мы обязательно её решим и постараемся, конечно, ускорить", — пообещал Путин.
"Что нужно сделать, и чего я прошу сделать своих коллег из регионов – нужно точно совершенно нам понимать объём этой беды — сколько людей нуждается в расселении, 1500 с небольшим, мне кажется, это заниженная цифра, чтобы она не появилась как в районе БАМа — девять тысяч, а потом 10 ещё появляются. Деньги же заранее нужно предусматривать, поэтому я прошу рассматривать это как поручение своих коллег – посчитать как следует количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим и постараемся её ускорить. Повторяю ещё раз: деньги на это выделены", — заявил президент.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.