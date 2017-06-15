Путин поручил посчитать нуждающихся в расселении из вагон-городков в Югре

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение посчитать количество людей, нуждающихся в расселении из вагон-городков в Ханты-Мансийском автономном округе. Он заявил, что программа расселения будет ускорена, и деньги на расселение выделены.

К президенту во время прямой линии обратилась пенсионерка из Нягани, которая десятки лет живет в деревянном вагончике, созданном для временного проживания строителей 40 лет назад. По ее словам, программа по сносу работает, но сильно растянута по времени.

"Эта проблема, в принципе, известна, ещё 2010 году я был председателем правительства, когда был впервые поставлен вопрос о расселении бараков в районе БАМа… Была принята программа по расселению временного жилья в районе БАМа, и мы переселили девять тысяч семей,… но неожиданно оказалось, что плюс ещё 10 тысяч появилось,… но тем не менее мы и дальше будем этим заниматься", — сказал Путин.

"Что касается вагон-городков – проблема заключалась в том, что они и жильём-то не являются, поэтому они не подпадали под программу расселения аварийного жилья, тем не менее программа такая была создана и местные власти насчитали где-то 1500 с небольшим семей, примерно, согласно информации, которая у меня есть, где-то 500 с лишним семей расселено, осталась 1000 с небольшим", — сообщил президент.

Он отметил, что деньги в программе "Жилище" на это есть, в том числе, и на 2017 год.

"Мы будем выделять эти средства до тех пор, пока задача решена не будет, мы обязательно её решим и постараемся, конечно, ускорить", — пообещал Путин.

"Что нужно сделать, и чего я прошу сделать своих коллег из регионов – нужно точно совершенно нам понимать объём этой беды — сколько людей нуждается в расселении, 1500 с небольшим, мне кажется, это заниженная цифра, чтобы она не появилась как в районе БАМа — девять тысяч, а потом 10 ещё появляются. Деньги же заранее нужно предусматривать, поэтому я прошу рассматривать это как поручение своих коллег – посчитать как следует количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим и постараемся её ускорить. Повторяю ещё раз: деньги на это выделены", — заявил президент.

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