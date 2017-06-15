СК прокомментировал строительство домов возле свалки в Балашихе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрешение на строительство жилых домов возле полигона бытовых и промышленных отходов в подмосковной Балашихе было выдано незаконно, выяснил Следственный комитет РФ после жалобы жительницы одного из домов президенту России Владимиру Путину.

Путин в ходе "прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе.

"Должностными лицами администрации городского округа Балашиха вопреки действующему законодательству Российской Федерации, в нарушение законных прав и интересов граждан выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году", — говорится в сообщении следствия.

Следователи дадут правовую оценку действиям администрации, контролирующих органов и представителей организаций-застройщиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.

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