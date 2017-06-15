Путину за три часа прямой линии задали более 40 вопросов

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" продолжается более трех часов, задано уже более четырех десятков вопросов.

Свои вопросы прислали или задали в прямом эфире жители Орла, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя, Приморского края, Мурманской области, Крыма, Калужской области, Удмуртии, Хабаровского края, ХМАО. Всего за три часа было задано 44 вопроса.

Выходили на связь из Киева. Путин также ответил на обращение американца из Аризоны, который выложил свой видеовопрос в интернет.

Мужчины задавали вопросы немного чаще женщин, в соотношении примерно четыре к трем.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>