WWF: внимание Путина поможет разрешить проблемы жителей экозоны Байкала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Внимание президента Владимира Путина поможет разрешить юридические сложности, с которыми столкнулись жители центральной экологической зоны Байкала, заявил директор программы по экологическому законодательству Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Екатерина Хмелева.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал жителям острова Ольхон на Байкале рассмотреть вместе с экологическими организациями вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы. Житель острова рассказал президенту о проблемах с дорогами, пожаловался и на качество питьевой воды на острове, отсутствие ее фильтрации и сильных ограничениях для полноценного пользования лесом и полями, в том числе, для выгула скота.

"Вопрос установления природоохранных мер вокруг Байкала сегодня носит спорный и острый характер, не только на Ольхоне, но и в селах, которые расположены по берегу Байкала. Этот вопрос обсуждается уже несколько лет, процесс согласования идет долго и сложно. Хорошо, что Владимир Владимирович (Путин — ред.) обратил такое внимание на этот вопрос, возможно, что в ближайшее время будет решен этот вопрос, который не может найти своего юридического закрепления", – сказала Хмелева.

По ее словам, сложности связаны в том числе с тем, что границы всей центральной экологической зоны Байкала теперь совпадают с водоохранной зоной и соответственно на жителей наложены все ограничения, имеющиеся в Водном кодексе. При этом байкальские природоохранные организации предлагают вырезать из водоохранной зоны населенные пункты вдоль Байкала, однако против этого возражает Минприроды России.

"Ольхон входит в Прибайкальский национальный парк. В положении о парке есть определенные ограничения, но какие-то виды деятельности местному населению могут быть разрешены. Нужно находить какие-то компромиссы природоохранные и обеспечивающие жителям нормальное проживание", – добавила Хмелева.