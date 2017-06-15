WWF: внимание Путина поможет разрешить проблемы жителей экозоны Байкала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Внимание президента Владимира Путина поможет разрешить юридические сложности, с которыми столкнулись жители центральной экологической зоны Байкала, заявил директор программы по экологическому законодательству Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Екатерина Хмелева.
"Вопрос установления природоохранных мер вокруг Байкала сегодня носит спорный и острый характер, не только на Ольхоне, но и в селах, которые расположены по берегу Байкала. Этот вопрос обсуждается уже несколько лет, процесс согласования идет долго и сложно. Хорошо, что Владимир Владимирович (Путин — ред.) обратил такое внимание на этот вопрос, возможно, что в ближайшее время будет решен этот вопрос, который не может найти своего юридического закрепления", – сказала Хмелева.
"Ольхон входит в Прибайкальский национальный парк. В положении о парке есть определенные ограничения, но какие-то виды деятельности местному населению могут быть разрешены. Нужно находить какие-то компромиссы природоохранные и обеспечивающие жителям нормальное проживание", – добавила Хмелева.