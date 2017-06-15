ОНФ попытается закрыть свалку в Балашихе, на которую пожаловались Путину

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться закрытия полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, на который пожаловались жители города президенту РФ Владимиру Путину во время "прямой линии", сообщили в пресс-служба ОНФ в четверг.

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

"Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее и будем этого добиваться. Сейчас на портал ОНФ "Интерактивная карта свалок" поступило 8510 заявок, 1488 свалок рекультивировано, а 4291 взяты в работу", — цитирует пресс-служба движения координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

По его словам, активисты уже проводили рейд на свалке, после чего направили запросы в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и Главному санитарному врачу. "В настоящий момент по полигону "Кучино" по нашим запросам идут проверки, и мы ждем результаты", — сказал Миронов.

В комментарии РИА Новости Миронов отметил, что нельзя исключать, что полигон "Кучино" в Балашихе – "серый полигон". Формально, пояснил он, у полигона есть все документы для работы – он есть в ГРОРО и имеет лицензию.

"Но по всем признакам и результатам исследований – мы делаем вывод, что полигон незаконный. Он давно не соответствует современным требованиям, давно вышел за свои пределы. На полигоне не собирается фильтрат – он попадает в речку. Полигон не пересыпается, в результате происходят возгорания", — сказал собеседник агентства.

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