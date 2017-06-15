ОНФ попытается закрыть свалку в Балашихе, на которую пожаловались Путину

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться закрытия полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, на который пожаловались жители города президенту РФ Владимиру Путину во время "прямой линии", сообщили в пресс-служба ОНФ в четверг.
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Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.
"Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее и будем этого добиваться. Сейчас на портал ОНФ "Интерактивная карта свалок" поступило 8510 заявок, 1488 свалок рекультивировано, а 4291 взяты в работу", — цитирует пресс-служба движения координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.
По его словам, активисты уже проводили рейд на свалке, после чего направили запросы в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и Главному санитарному врачу. "В настоящий момент по полигону "Кучино" по нашим запросам идут проверки, и мы ждем результаты", — сказал Миронов.
В комментарии РИА Новости Миронов отметил, что нельзя исключать, что полигон "Кучино" в Балашихе – "серый полигон". Формально, пояснил он, у полигона есть все документы для работы – он есть в ГРОРО и имеет лицензию.
"Но по всем признакам и результатам исследований – мы делаем вывод, что полигон незаконный. Он давно не соответствует современным требованиям, давно вышел за свои пределы. На полигоне не собирается фильтрат – он попадает в речку. Полигон не пересыпается, в результате происходят возгорания", — сказал собеседник агентства.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.