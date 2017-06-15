Путин заявил, что при реновации в Москве нельзя нарушать права граждан

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Права граждан, участвующих в программе реновации в Москве, не должны быть нарушены, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Мне важно, как москвичи к этому относятся — вот, что важно. Важно, как относятся люди, которые там проживают в этих домах — вот, что самое главное", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к программе реновации в Москве.

"Второе, что для меня важно, это чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы — прежде всего, права собственности", — добавил президент.

Говоря о том, как будет осуществляться программа реновации, Путин напомнил о поговорке "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". "Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрело, говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах, рядом, буквально… Мы знаем, как на практике получается: этаж не тот, окна смотрят в другую сторону", — отметил президент.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

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