Путин обещал заехать к жительнице Ижевска после жалоб на условия проживания

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, пожаловавшейся в ходе прямой линии на отсрочку расселения аварийного жилья, в котором живет ее семья, до 2029 года.

В ходе прямой линии к президенту поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год.

"Примерно я представляю, что в республике происходит на этот счет, и знаю количество денег, выделяемых на решение этой проблемы расселения аварийного жилья, в целом, оно по стране идет и развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетие совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", — сказал Путин, пояснив, что планирует командировку в этот регион.

Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются, а соответствующая программы была продлена.

"Я был в таких домах, как вы знаете, так что ничего здесь, это беда, конечно, большая, но для меня там ничего, так сказать, необычного нет. Мы поэтому и создали программу расселения аварийного фонда, его, кстати говоря, у нас в стране очень много, к сожалению, это примерно 2% от всего жилищного фонда страны. Это 80 миллионов квадратных метров, это мы в год столько строим, на всю страну. Поэтому это проблема острая и большая, но решать её надо, и мы будем решать её дальше. Я к вам заеду", — добавил глава государства.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>