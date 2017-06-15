Путин обещал заехать к жительнице Ижевска после жалоб на условия проживания

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, пожаловавшейся в ходе прямой линии на отсрочку расселения аварийного жилья, в котором живет ее семья, до 2029 года.
Да, решил(а) впервые попробовать
Конечно, причем не в первый раз
Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
В ходе прямой линии к президенту поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год.
"Примерно я представляю, что в республике происходит на этот счет, и знаю количество денег, выделяемых на решение этой проблемы расселения аварийного жилья, в целом, оно по стране идет и развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетие совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", — сказал Путин, пояснив, что планирует командировку в этот регион.
Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются, а соответствующая программы была продлена.
"Я был в таких домах, как вы знаете, так что ничего здесь, это беда, конечно, большая, но для меня там ничего, так сказать, необычного нет. Мы поэтому и создали программу расселения аварийного фонда, его, кстати говоря, у нас в стране очень много, к сожалению, это примерно 2% от всего жилищного фонда страны. Это 80 миллионов квадратных метров, это мы в год столько строим, на всю страну. Поэтому это проблема острая и большая, но решать её надо, и мы будем решать её дальше. Я к вам заеду", — добавил глава государства.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.