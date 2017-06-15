В Иркутской области объяснили, почему на Ольхоне нет хорошей дороги

ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Министр строительства и дорожного хозяйства, а также министр экологии Иркутской области разъяснили ситуацию со строительством дороги на острове Ольхон, жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время "прямой линии" на инфраструктурные проблемы территории.

Один из жителей острова во время "прямой линии" рассказал об отсутствии дорог, поскольку формально нет невозможности их строить, так как "по закону на острове нельзя делать карьеры". Путин пообещал рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы вместе с экологическими организациями, "которые должны следить за тем, чтобы мы здесь не перестарались".

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства, остров Ольхон находится на территории Байкальской природной центральной экологической зоны и входит в состав Прибайкальского национального парка. Согласно законодательству, дорожное строительство здесь запрещено, отметила она.

"Для обеспечения безопасного проезда на автомобильной дороге в рамках содержания области проводятся работы по очистке и восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги", — сказала Светлана Свиркина.

Пресс-служба регионального правительства также цитирует министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, который отметил, что остров — это центральная экологическая зона, на которой запрещена разработка карьеров, что не дает возможности структурировать и строить там дороги.

"Если будет поправка с разрешением вести работы для государственных и муниципальных нужд, это даст возможность изменить ситуацию", — пояснил он.

Поселок Хужир расположен на территории Ольхона — крупнейшего и единственного обитаемого острова на Байкале. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям, из-за чего автомобилисты часто едут по степи, что разрушает экосистему острова. Площадь Ольхона — 730 квадратных километров, население — 1,5 тысячи человек, 55% территории острова занимает степь, остальное — леса. Летом остров посещает около 400 тысяч российских и иностранных туристов. При этом на Ольхоне нет очистных сооружений и инфраструктуры для переработки и утилизации мусора.