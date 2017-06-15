Путин: нельзя насильно втаскивать москвичей в программу реновации жилья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к реализации программы реновации жилья в Москве не надо относиться формально, нельзя насильно втаскивать в нее москвичей.

Говоря о своем отношении к программе реновации жилья в Москве, президент отметил важность того, как это будет делаться. "Потому что у нас есть известная поговорка: гладко было на бумаге — вы забыли про овраги". Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически в тех же местах, рядом буквально. Но мы знаем как у нас на практике часто получается", — рассказал Путин в ходе прямой линии.

"Конечно, все нельзя предусмотреть, нужно относиться к этому неформально. Вот и о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег, но как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился от своих подчиненных такого подхода", — заявил он.

При этом глава государства отметил, что есть дома, где большинство жителе не хочет участвовать в программе реновации. "Но не хотят, значит заставлять насильно людей, втаскивать насильно в эту программу нельзя", — резюмировал президент.

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