МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в Находке из-за перевалки в порту.
О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту в ходе "прямой линии" задал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи.
"Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся. Оставь свои данные, потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом", — добавил президент.
Одним из крупнейших оператор морского терминала в порту Находка является "Евраз Находкинский морской торговый порт" (входит в группу Evraz). Компания осуществляет экспорт каменного угля и продукции металлургических предприятий холдинга.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>