МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в Находке из-за перевалки в порту.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту в ходе "прямой линии" задал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи.

"Так, видимо, сложилось исторически, что возят через город, наверное, перегружают там, или из города возят или через город возят из порта. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как он работает, в каком режиме… Посмотрим обязательно, как там организована работа, и постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован", — сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

"Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся. Оставь свои данные, потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом", — добавил президент.

Одним из крупнейших оператор морского терминала в порту Находка является "Евраз Находкинский морской торговый порт" (входит в группу Evraz). Компания осуществляет экспорт каменного угля и продукции металлургических предприятий холдинга.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>