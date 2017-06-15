МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать центры по лечению детей от игромании, написала она на своей странице в Instagram.

Омбудсмен рассказала, что принимает участие в межрегиональной конференции "Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия". Она отметила, что отстраиваются программы поддержки и помощи семьям, вкладываются деньги, уже можно отметить положительные результаты.

"Но, конечно, всегда есть что улучшить. Я предлагаю расширить возможности использования материнского капитала. В частности — на лечение детей, на платное обучение. Необходимо ввести ограничения на сокращение бюджетных мест в вузах. Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет кроме позитива несёт в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия", — написала она.

Москалькова отметила важность объединения усилий государства и гражданского общества.