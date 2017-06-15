Жителям Карелии, помогавшим спасать детей на Сямозере, вручили госнаграды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Жителям Карелии, участвовавшим в спасательной операции на Сямозере, где в июне прошлого года произошла трагедия, унесшая жизни 14 детей, вручили государственные награды, сообщает Управление пресс-службы главы республики.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.

"Указом президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью "За спасение погибавших" награждены сотрудники туристического комплекса "Кудама" Владимир Дорофеев и Андрей Севериков. Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой", — говорится в сообщении.

Государственные награды Российской Федерации вручил в четверг врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

"Год назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашего края, когда в результате стихии погибли 14 детей. Если бы не ваши героизм и мужество, то жертв и пострадавших было бы еще больше. Спасение ребенка – это подвиг. Оценку вашим действиям дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подписав Указ о награждении высокими государственными наградами", — сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.

Он поблагодарил жителей за самоотверженность, смелость и неравнодушие.

Отмечается, что штаб спасательной операции в июне прошлого года был развернут на базе туристического комплекса "Кудама", собственниками которой являются Николай Столяров и его супруга Наталья. Николай Столяров организовал поиски детей до приезда сотрудников МЧС. Сотрудники туристического комплекса "Кудама" — Андрей Севериков и Владимир Дорофеев – первыми отправились на поиски детей утром 19 июня. Не дожидаясь сотрудников МЧС и несмотря на плохую погоду они поплыли на лодках на острова, где всю ночь провели подростки. Татьяна Кустышева была в числе тех, кто принимал первых пострадавших в трагедии, отогревая замерзших детей в бане, оказывая медицинскую помощь и предоставляя им горячее питание.