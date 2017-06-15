Жителям Карелии, помогавшим спасать детей на Сямозере, вручили госнаграды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Жителям Карелии, участвовавшим в спасательной операции на Сямозере, где в июне прошлого года произошла трагедия, унесшая жизни 14 детей, вручили государственные награды, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
"Указом президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью "За спасение погибавших" награждены сотрудники туристического комплекса "Кудама" Владимир Дорофеев и Андрей Севериков. Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой", — говорится в сообщении.
Государственные награды Российской Федерации вручил в четверг врио главы Карелии Артур Парфенчиков.
Он поблагодарил жителей за самоотверженность, смелость и неравнодушие.
Отмечается, что штаб спасательной операции в июне прошлого года был развернут на базе туристического комплекса "Кудама", собственниками которой являются Николай Столяров и его супруга Наталья. Николай Столяров организовал поиски детей до приезда сотрудников МЧС. Сотрудники туристического комплекса "Кудама" — Андрей Севериков и Владимир Дорофеев – первыми отправились на поиски детей утром 19 июня. Не дожидаясь сотрудников МЧС и несмотря на плохую погоду они поплыли на лодках на острова, где всю ночь провели подростки. Татьяна Кустышева была в числе тех, кто принимал первых пострадавших в трагедии, отогревая замерзших детей в бане, оказывая медицинскую помощь и предоставляя им горячее питание.