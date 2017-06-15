Путин о выселении из охранных зон: людей надо оставить в покое

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Людей, которые уже живут во вновь образованной 150-метровой охранной зоне рядом со специальными объектами еще до ее установления, нужно оставить в покое, считает президент России Владимир Путин.

В ходе прямой линии он вспомнил, про уже сложившуюся застройку рядом со свалкой, которую сооружали в течение десятилетий, и про застройку вдоль трубопровода. Президент отметил, что решение о расширении охранной зоны вокруг этих специальных объектов приняли в то время, когда люди уже жили на тех территориях.

"Теперь пытаются выселить людей. Справедливо это или нет – не справедливо! Считаю, что этот закон нужно изменить. Во всяком случае, тех людей, которые уже построились там, нужно оставить в покое. Конечно, нужно сделать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое", — считает Путин.

"Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Мы сделаем все, чтобы это решение состоялось", — заявил он.

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