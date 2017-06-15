Путин о выселении из охранных зон: людей надо оставить в покое
14:4415.06.2017
(обновлено: 15:12 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Людей, которые уже живут во вновь образованной 150-метровой охранной зоне рядом со специальными объектами еще до ее установления, нужно оставить в покое, считает президент России Владимир Путин.
В ходе прямой линии он вспомнил, про уже сложившуюся застройку рядом со свалкой, которую сооружали в течение десятилетий, и про застройку вдоль трубопровода. Президент отметил, что решение о расширении охранной зоны вокруг этих специальных объектов приняли в то время, когда люди уже жили на тех территориях.
"Теперь пытаются выселить людей. Справедливо это или нет – не справедливо! Считаю, что этот закон нужно изменить. Во всяком случае, тех людей, которые уже построились там, нужно оставить в покое. Конечно, нужно сделать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое", — считает Путин.
"Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Мы сделаем все, чтобы это решение состоялось", — заявил он.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.