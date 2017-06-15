Путин: к повышению пенсионного возраста надо подходить очень аккуратно

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Возможность повышения пенсионного возраста надо обсуждать очень аккуратно, без суеты и спешки, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

"Я считаю, что к этому (возможному повышению пенсионного возраста в России — ред.) относиться нужно очень аккуратно", — сказал Путин.

По его словам, некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного возраста обойтись не удастся, ссылаясь на опыт соседних государств, в частности, Украины и Белоруссии.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы должны иметь в виду. Но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки", — заключил президент.

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