Глава Забайкалья обещала встретиться с погорельцами после жалобы Путину

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова разберется в ситуации Натальи Калининой, которая в ходе "Прямой линии" с президентом РФ пожаловалась, что не получила жилье после пожаров 2015 года, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

"Разберемся, выясню все обстоятельства, встречусь. Беру ситуацию на личный контроль ", — процитировала собеседница агентства слова Ждановой.

Назарова добавила, что по словам главы района Андрея Антошкина, женщина была обеспечена жильем, но потом от него отказалась. "По его словам, Калининой было предоставлено жилье в селе Ясное. Там выделялось пять квартир, и она въехала в отремонтированную. Затем женщина узнала, что некоторые погорельцы хотят получить жилье в Чите, и после этого отказалась от квартиры. Сейчас она живет в селе Аренда, при этом ключи от квартиры не сдала. Конечно же, вся информация будет проверена", — сказала Назарова.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "Прямой линии", что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она. Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. В прокуратуре края заявили, что проведут проверку информации, озвученной в ходе "Прямой линии".

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