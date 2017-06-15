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Путин заявил, что Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии
Общество

Глава Забайкалья обещала встретиться с погорельцами после жалобы Путину

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (123)
14:3315.06.2017
(обновлено: 15:17 15.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Архивное фотоГубернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова разберется в ситуации Натальи Калининой, которая в ходе "Прямой линии" с президентом РФ пожаловалась, что не получила жилье после пожаров 2015 года, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

"Разберемся, выясню все обстоятельства, встречусь. Беру ситуацию на личный контроль ", — процитировала собеседница агентства слова Ждановой.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал разобраться с расходами средств, выделенных Забайкалью
Назарова добавила, что по словам главы района Андрея Антошкина, женщина была обеспечена жильем, но потом от него отказалась. "По его словам, Калининой было предоставлено жилье в селе Ясное. Там выделялось пять квартир, и она въехала в отремонтированную. Затем женщина узнала, что некоторые погорельцы хотят получить жилье в Чите, и после этого отказалась от квартиры. Сейчас она живет в селе Аренда, при этом ключи от квартиры не сдала. Конечно же, вся информация будет проверена", — сказала Назарова.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "Прямой линии", что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она. Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. В прокуратуре края заявили, что проведут проверку информации, озвученной в ходе "Прямой линии".

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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