Путин: россияне должны летать в рамках региона, минуя большие города

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне должны иметь возможность совершать полеты в рамках региона не через столичные города, считает президент РФ Владимир Путин.

"Граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города. Но, к сожалению, у нас в 90-х-начале 2000-х эта сеть развалилась полностью. Мы на протяжении нескольких лет работаем сейчас над тем, чтобы это все восстановить и поставить на совершенно новую базу", — сообщил Путин в четверг в ходе "прямой линии".

Он отметил, что для Дальнего Востока и Восточной Сибири эти проблемы наиболее остро ощущаются, потому что расстояния большие, а населения не так много для загрузки крупных самолетов.

"Поэтому экономика межрегиональных перелетов очень слабая. Там приходится все дотировать. Но мы создали семь, по-моему, казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутренних межрегиональных перевозок. Они функционируют. И я очень надеюсь, будем делать дальше, расширять их количество на другие регионы Российской Федерации", — сообщил президент.

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее в интервью РИА Новости говорил, что министерство последние годы ведет последовательную политику по развитию внутрироссийских и в первую очередь межрегиональных перевозок, минуя Московский авиационной узел.

Он отмечал, что мера поддержки низкодоходного сектора межрегиональных перевозок в виде обнуления НДС на межрегиональных авиарейсах в обход Москвы, даст дополнительные преимущества и позволит более комфортно перемещаться по стране.

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