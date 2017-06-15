Путин: россияне должны летать в рамках региона, минуя большие города
14:3215.06.2017
(обновлено: 15:16 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне должны иметь возможность совершать полеты в рамках региона не через столичные города, считает президент РФ Владимир Путин.
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"Граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города. Но, к сожалению, у нас в 90-х-начале 2000-х эта сеть развалилась полностью. Мы на протяжении нескольких лет работаем сейчас над тем, чтобы это все восстановить и поставить на совершенно новую базу", — сообщил Путин в четверг в ходе "прямой линии".
Он отметил, что для Дальнего Востока и Восточной Сибири эти проблемы наиболее остро ощущаются, потому что расстояния большие, а населения не так много для загрузки крупных самолетов.
"Поэтому экономика межрегиональных перелетов очень слабая. Там приходится все дотировать. Но мы создали семь, по-моему, казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутренних межрегиональных перевозок. Они функционируют. И я очень надеюсь, будем делать дальше, расширять их количество на другие регионы Российской Федерации", — сообщил президент.
Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее в интервью РИА Новости говорил, что министерство последние годы ведет последовательную политику по развитию внутрироссийских и в первую очередь межрегиональных перевозок, минуя Московский авиационной узел.
Он отмечал, что мера поддержки низкодоходного сектора межрегиональных перевозок в виде обнуления НДС на межрегиональных авиарейсах в обход Москвы, даст дополнительные преимущества и позволит более комфортно перемещаться по стране.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.