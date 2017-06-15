Путин пообещал разобраться с вопросом транспортировки больных на гемодиализ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг пообещал проработать и решить вопрос транспортировки больных на гемодиализ, а также разобраться в проблеме лекарственного обеспечения инвалидов.

"Мы проверим, что они могут обеспечить, а что они не могут обеспечить. Есть ряд лекарственных препаратов и ряд заболеваний, которым совершенно точно Федерация выделяет деньги и в полном объеме. Федеральным льготникам предусмотренные деньги выделяются также в полном объеме. Могут быть сбои, связанные с несвоевременным проведением тендеров и несвоевременными закупками этих препаратов, а денег всем должно на это хватать", — ответил президент на вопрос жительницы города Орел о том, что федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме, в результате чего они вынуждены добиваться лекарственного обеспечения только через суды.

Президент также пообещал проработать вопрос об узаконивании транспортировки больных на гемодиализ.

"Мы и в прошлом году говорили об этой проблеме, в том числе и о возможности проведения гемодиализа на дому. Что касается транспортировки, в такой постановке вопроса вижу эту проблему в первый раз. Я вам обещаю, мы обязательно этим займемся. И насчет транспортировки мы тоже подумаем. Конечно, это потребует дополнительных затрат, но это дело очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующим заболеванием. Обязательно проработаем этот вопрос и постараемся его решить", — заявил он.

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