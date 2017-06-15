Путин прокомментировал идею передачи Исаакия РПЦ

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, хотя и был построен как храм, а не как музей, не принадлежал церкви, а числился за государством, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

"Царь-батюшка был главой церкви, и в этом смысле можно сказать, что он (собор) отчасти и церкви принадлежал. Но он был построен как храм, он был построен как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", — сказал Путин.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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