Путин предложил использовать Исаакий по примеру соборов в Ватикане

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ПЕРЕДАЧЕ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА РПЦ: ПРОТИВОРЕЧИЯ МОЖНО РАЗРЕШИТЬ, ОБЕСПЕЧИВ И МУЗЕЙНУЮ, И РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК, НАПРИМЕР, В ВАТИКАНЕ

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