МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Закон о работе с отходами вступит в силу в январе 2019 года и предусматривает утилизационные сборы для промышленности, а также определенные экологические отчисления с граждан России, сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отметив, что система отчислений должна быть прозрачной и находиться под общественным контролем.

Лидер государства пояснил, что закон по поводу работы с отходами принят уже давно, но его введение в действие постоянно откладывали. "Теперь принято решение, по-моему, с 1 января 2019 года. Почему откладывали? Откладывали, потому что там предусмотрены так называемые утилизационные сборы для промышленности, и в условиях экономического кризиса считалось, и промышленность нас все время просила не вводить эти сборы, потому что это обременяет экономику – первое", — сказал Путин.

Президент пояснил, что определенные отчисления будут делаться и гражданами страны, подчеркнув, что система подобных сборов должна быть прозрачной и находиться под общественным контролем.

"И второе, что касается уже граждан – предусматривалось (в этом законе предусмотрено), что будут определенные экологические отчисления делаться и гражданами, но эффект от этих отчислений, он не сразу будет виден, потому что нужно сначала что-то построить на эти средства, а потом уже будет виден эффект, и вот все время это вызывало сомнения, а поймут ли люди, нужно ли это делать? Я вот хочу обратиться ко всем, кто будет этим заниматься и занимается сейчас – люди, безусловно, поймут, если будут видеть, куда деньги идут, а для этого нужен общественный контроль. Кстати говоря, хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт (ОНФ), который карту соответствующую создал, там сотни людей уже работают, выявляют наиболее проблемные вещи", — заключил Путин.

Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.

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