МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Закон о работе с отходами вступит в силу в январе 2019 года и предусматривает утилизационные сборы для промышленности, а также определенные экологические отчисления с граждан России, сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отметив, что система отчислений должна быть прозрачной и находиться под общественным контролем.
6.8%Да, решил(а) впервые попробовать
4%Конечно, причем не в первый раз
75%Не захотел(а) отправлять
14.2%Не знал(а), куда их слать
Лидер государства пояснил, что закон по поводу работы с отходами принят уже давно, но его введение в действие постоянно откладывали. "Теперь принято решение, по-моему, с 1 января 2019 года. Почему откладывали? Откладывали, потому что там предусмотрены так называемые утилизационные сборы для промышленности, и в условиях экономического кризиса считалось, и промышленность нас все время просила не вводить эти сборы, потому что это обременяет экономику – первое", — сказал Путин.
Президент пояснил, что определенные отчисления будут делаться и гражданами страны, подчеркнув, что система подобных сборов должна быть прозрачной и находиться под общественным контролем.
Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>