Путин за первый час прямой линии ответил на 15 вопросов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за первый час прямой линии ответил на порядка 15 вопросов.
6.8%Да, решил(а) впервые попробовать
4%Конечно, причем не в первый раз
75%Не захотел(а) отправлять
14.2%Не знал(а), куда их слать
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>