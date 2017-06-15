Путин за первый час прямой линии ответил на 15 вопросов

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за первый час прямой линии ответил на порядка 15 вопросов.

Вопросы касались как международной повестки, в частности санкций и ответных мер со стороны РФ, так и внутренней — развития сельского хозяйства, жилья.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.

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