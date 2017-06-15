Путин допустил, что часть маткапитала можно будет "получить на руки"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил возможность выдачи части средств из материнского капитала на руки семьям на текущие нужды.

"Может быть, просто с учетом той главной проблемы, о которой мы говорили сегодня, с учетом снижения уровня доходов просто поступить: просто из этого материнского капитала дать возможность напрямую деньги отдать семье, какую-то часть, чтобы поддержать семьи с двумя и большим количеством детей. Может быть, так будет даже эффективнее, чем дать возможность на что-то истратить, на решение какой-то не первоочередной задачи, а потом все это растворится или будет продано, причем с потерями", — сказал Путин во время "прямой линии".

"Лучше, может быть, прямо, напрямую дать какие-то деньги в сегодняшней ситуации. Мы подумаем", — добавил президент.

В ходе "прямой линии" также был поднят вопрос о низком пособии на детей до трех лет, которое на данный момент составляет всего лишь 50 рублей ежемесячно.

"По поводу пособий. Да, они маленькие, действительно так и есть. Но мы стояли перед выбором — либо пособие увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы все-таки пошли по пути сохранения материнского капитала. Это требует больших затрат от государства, но он более эффективный инструмент. Хотя и над пособиями, конечно, тоже надо подумать", — ответил глава государства.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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