Комитет Госдумы поддержал проекты о наказании за нападение на врачей

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал и рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих наказание – вплоть до лишения свободы – за нападение на медицинских работников и блокирование машин скорой помощи.

Комитет является соисполнителем по данным законопроектам, профильный комитет Госдумы по госстроительству планирует рассмотреть данный пакет в четверг.

Законопроекты о защите медицинских работников и пациентов были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее законопроекты были поддержаны Верховным судом РФ и правительством РФ и внесены 3 апреля в Госдуму.

По единогласному мнению членов комитета, представленный вариант законопроектов можно назвать компромиссным с точки зрения соблюдения баланса защиты как врача, так и пациента.

Законопроекты устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному. Если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента — наступает уголовная ответственность – лишение свободы на 4 года по аналогии с санкциями за неоказание помощи больному.

Таким образом, в уголовном законодательстве восполняется пробел и устанавливается ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений или угроз убийством.

Дополнительная административная ответственность в виде лишения прав до 2 лет и штрафа 30 тысяч рублей вводится за непропуск машин скорой помощи.

Так, за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Совершение административного правонарушения, повлекшее неоказание либо оказание скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Замечания

Вместе с тем, как отмечалось на заседании комитета, к законопроектам имеется ряд замечаний со стороны экспертного сообщества и депутатов. В частности, как отмечалось при обсуждении документов, законопроектами не решается вопрос о публичных оскорблениях со стороны пациентов в адрес медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Также было предложено, проработать вопрос о разведении понятий отказа родственников пациента от медицинского вмешательства и воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Подводя итоги обсуждения, глава комитета Морозов отметил, что в реалиях настоящего времени эти законопроекты необходимы.

"Я убежден, что при всей сложности юридических формулировок, используемых в законопроектах, в основе которых так или иначе лежит оказание помощи пациенту, результат неотвратимости наказания граждан за причинение того или иного вреда врачу будет достижим", — сказал парламентарий.