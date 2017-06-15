Путин обсудит с правительством меры по улучшению демографической ситуации

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит в четверг с правительством РФ меры по улучшению демографической ситуации.

"Здесь нужен целый набор мер (для решения демографических проблем). Вот прямо сегодня у нас, честно говоря, запланирована такая встреча с правительством, будем обсуждать. Я не хотел бы сейчас преждевременно говорить о том наборе, который будет предложен, но он будет предложен. Мы это сделаем", — заявил Путин в ходе "прямой линии".

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