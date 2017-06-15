Путин рассказал о мерах по увеличению рождаемости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Набор мер по повышению демографии в России может быть разным, включая продление программы материнского капитала, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что необходимо подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. "Может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали, им нужна поддержка", — пояснил Путин.
Президент добавил, что также надо подумать о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребенка у более взрослых мам — 30 лет и старше. "(Подумать о мерах) для всех", — резюмировал он.
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