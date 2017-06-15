Путин рассказал, что мешает выдаче "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Вопрос о "дальневосточном гектаре" задал Иван Даркин из Владивостока, который пожаловался на долгую регистрацию участка на сайте, а также на то, что после того как в феврале он отдал договор о получении гектара в земельный комитет, он до сих пор не получил оттуда ответа.

"Главная проблема заключается в том, что нет нормального кадастра — первое. И второе – очень много ведомственной земли: и Минобороны, и Академия наук, и все, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле — реально другое", — сказал Путин.

По его словам, заявителю выдали кадастровый номер, а затем при проверке выявили несовпадения.

"Нужно урегулировать со всякими ведомствами эти несовпадения. Я этим тоже постараюсь позаниматься и постараюсь помочь коллегам, губернаторам эти вопросы гармонизировать таким образом, чтобы не было проявления подобно Вашему. Я уверен, что Вы свой гектар получите и хочу пожелать Вам удачи", – добавил президент.

При этом президент отметил, что в целом программа "Дальневосточный гектар" идет неплохо, однако сложнее всего в Приморском крае.

"Из 92 тысяч заявок 27 тысяч удовлетворены, то есть больше чем треть. Это первое. Второе – если в среднем получение земельного участка в европейской части занимает, как это ни печально, до трех лет, то на Дальнем Востоке, имея в виду этот гектар – это два месяца с небольшим", – добавил Путин.

Программа "дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. За период действия программы поступило около 93 тысяч заявлений, почти 20 тысяч земельных участков уже передано в пользование.

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