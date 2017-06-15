В тюменском Ишиме отремонтируют две школы

ТЮМЕНЬ, 15 июн — РИА Новости. Капитальный ремонт проведут в двух крупных школах Ишима, работы завершат к началу нового учебного года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школа №2 в Ишиме пострадала прошлой весной от подтопления. Сегодня в ней идут отделочные работы. В школе №5 также кипит работа. Здесь появился современный спортивный зал, который будет служить не только ученикам, но и жителям близлежащих домов. Ранее спортзал школы располагался в приспособленном здании и не отвечал нормативам", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правительство области решает вопрос по планированию капитального ремонта в школах сел Тоболово и Ершово Ишимского района. Оба здания построены в 60-70-х годах прошлого века. В ершовской школе учатся 117 детей, в тоболовской — 250 и она выполняет роль кустовой — сюда привозят учеников из семи ближайших деревень.

"Мы побывали в школах, где назрел вопрос ремонта и строительных работ. По тоболовской школе речь идет о реализации финансовоемкого проекта — строительстве нового здания. Это непростое решение с точки зрения возможностей бюджета. Нужно изыскать средства, чтобы включить этот объект в план капитальных вложений на 2018 год. В ершовской школе предстоит провести капремонт, но для этого необходимо подготовить проектно-сметную документацию", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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