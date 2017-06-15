Путин рассказал о продвижении программы "Дальневосточный гектар"

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ": ПРОГРАММА ИДЕТ НЕПЛОХО, НО СЛОЖНЕЕ ВСЕГО В ПРИМОРЬЕ

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