Путин призвал регионы обратить внимание на проблему низких зарплат учителей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководство регионов обратить внимание на проблему низких заработных плат педагогов, об этом он сказал в ходе ежегодной "прямой линии" в четверг.

В ходе "прямой линии" поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей. Глава государства сказал, что средняя зарплата педагогов не должна быть в несколько раз ниже средней по экономике региона, отметив, что в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей.

"Ясно, что молодой специалист, а вы — молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня тоже непонятно. И, надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание", — сказал Путин.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>