Москалькова предложила ограничивать сокращение бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести ограничение на сокращение бюджетных мест в вузах.
В четверг стартовала двухдневная Межрегиональная конференция "Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия", в которой омбудсмен принимает участие.
"(Предлагаем) введение ограничение на сокращение бюджетных мест в вузах. Мы видим, что бюджетные места так сузились, что в некоторых вузах их практически нет", — сказала Москалькова в ходе конференции.
При этом, омбудсмен отметила и такую проблему, как нехватка средне-специальных образовательных учреждений.
"У нас очень мало образовательных учреждений, которые дают рабочие профессии", — пояснила она.