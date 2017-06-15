Путин заявил о снижении младенческой и материнской смертности

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Младенческая и материнская смертность в России с 2000 года значительно снизилась, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

"С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская почти в четыре раза. Вот таких данных не показывает ни одна социальная сфера, наверное, в мире. И, как результат — рост продолжительности жизни: было 70 с небольшим, сейчас 72 года", — подчеркнул глава государства.

В начале марта в Минздраве отчитались о том, что показатели младенческой смертности в России оказались ниже, чем в странах Европы. По данным ведомства, в Европе он составлял 6,64 на тысячу родившихся живыми, тогда как в России — 6,0 по итогам 2016 года.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, младенческая смертность за последние пять лет упала на 40%, достигнув исторического минимума.