Путин заявил о снижении младенческой и материнской смертности

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Младенческая и материнская смертность в России с 2000 года значительно снизилась, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.
В начале марта в Минздраве отчитались о том, что показатели младенческой смертности в России оказались ниже, чем в странах Европы. По данным ведомства, в Европе он составлял 6,64 на тысячу родившихся живыми, тогда как в России — 6,0 по итогам 2016 года.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, младенческая смертность за последние пять лет упала на 40%, достигнув исторического минимума.