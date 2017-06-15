Путин пообещал, что власти постараются улучшить жизнь россиян

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские власти будут стараться улучшить жизнь населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"В общем и целом, обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему", — сказал Путин.

Власти уже, отметил президент, проиндексировали социальные пенсии, была сделана единая выплата пенсионерам, ведется работа по повышению нижней планки МРОТ.

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