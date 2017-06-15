Опрос показал, что студенты хотят спросить у Путина

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские студенты в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным спросили бы главу государства о трудоустройстве и заработной плате, социальной защите населения, а также образовании, свидетельствуют данные опроса Центра социологии студенчества, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Очередная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" началась 15 июня в 12.00 мск, трансляция ведется в прямом эфире Первого канала, "России 1", "России 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В преддверии мероприятия социологи провели онлайн-опрос, в котором приняли участие около двух тысяч студентов из 40 регионов РФ. Исследование было ориентировано на студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования.

"Результаты опроса показали, что студентов интересуют следующие сферы, по которым они хотели бы задать вопрос президенту: 17% опрошенных волнуют вопросы трудоустройства, заработной платы и отношений с работодателем, 13% – вопросы социального обеспечения и социальной защиты населения (в том числе пенсии, стипендии, поддержки материнства и так далее), 12% – вопросы образования", — говорится в исследовании.

Как выяснили социологи, вопросы внутренней политики, государства и общества, также личные вопросы о жизни и работе президента интересуют по 7% респондентов, личные просьбы и обращения граждан — 6%.

Отмечается, что остальные блоки вопросов набрали менее 5%, среди них выделяются вопросы культуры, масс-медиа и интернета – 4%, вопросы экономики – 3%, международной политики и сотрудничества с зарубежными странами – 3%, экологии и природопользования – 3%, противодействия коррупции – 3%.

По мнению студентов, прямая линия — важный канал коммуникации, с помощью которого президент узнает о проблемах населения. По результатам исследования, 72% респондентов уверены, что в случае упразднения этого формата главе государства будет сложнее узнавать о проблемах граждан.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>