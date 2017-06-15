Путин негативно относится к ручному управлению в решении вопросов граждан

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин негативно и с раздражением относится к тому, что много вопросов, поступающих к нему на прямую линию, приходится решать в ручном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Крайне негативно, с раздражением. Причем, поскольку президент отличается системностью в подходах, он понимает, что ручное управление в данном случае, конечно, это самый эффективный, самый быстрый способ решения проблемы, но главное – определиться с системой координат системного решения. И он использует конкретные случаи, которые он сам отбирает, для проработки одного конкретного модельного случая с ответственными министерствам, службами, ведомствами, региональными властями. С тем, чтобы уже потом распространить модель решения на всю страну", — сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, как глава государства относится к тому, что многие поступающие вопросы приходится решать в ручном режиме.

Песков отметил, что в период поступления обращений, большое внимание на себя обратили внимание вопросы социального плана.

"Социальные вопросы повторяются из года в год, но они в этом году больше жалуются на процессы, связанные с сокращением заработной платы, социальных пособий. Хотя, есть и те, которые отмечают позитивные сдвижки. Здесь определенный баланс имеется, но социальная тематика доминирует", — рассказал он.

Кроме того, много вопросов связано с тем, что до Путина зачастую достучаться легче, чем до региональных властей. "Вот это самое поразительное", — подчеркнул Песков.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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