Москалькова призвала усилить борьбу с насилием в семье

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за расширение в России правовой базы для борьбы с насилием в семье.
"Мы за то, чтобы рассмотреть всё-таки правовое регулирование, противодействуя насилию в семье. Закон, отдельные нормы (есть), но сегодня у нас, к сожалению, нет достаточной правовой базы для того, чтобы… профилактировать, противодействовать", — сказала Москалькова в ходе выступления на конференции.
Омбудсмен выразила сожаление, что также нет возможности поддержать "те общественные организации, которые организуют некие центры для защиты от насилия".
"Одинаковый доступ к образованию, сегодня ЕГЭ и система платного образования, которая расширяется, все больше отсекает детей, не имеющих возможность заплатить за дорогостоящее образование", — подчеркнула она.
Москалькова также добавила, что в рамках конференции будут обсуждаться механизмы, которые могли бы помешать распространению платного образования.