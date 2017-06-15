Москалькова призвала усилить борьбу с насилием в семье

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за расширение в России правовой базы для борьбы с насилием в семье.

В четверг стартовала двухдневная Межрегиональная конференция "Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия", в которой омбудсмен принимает участие.

"Мы за то, чтобы рассмотреть всё-таки правовое регулирование, противодействуя насилию в семье. Закон, отдельные нормы (есть), но сегодня у нас, к сожалению, нет достаточной правовой базы для того, чтобы… профилактировать, противодействовать", — сказала Москалькова в ходе выступления на конференции.

Омбудсмен выразила сожаление, что также нет возможности поддержать "те общественные организации, которые организуют некие центры для защиты от насилия".

Кроме этого, омбудсмен перечислила ключевые проблемы в сфере защиты прав детей. "Равенство детей, сегодня неравенство семей порождает и неравенство детей: неравный доступ к образованию, неравный доступ к отдыху, неравный доступ к досугу", — сказала Москалькова журналистам в четверг, отвечая на вопрос о трёх самых актуальных проблем для РФ в сфере защиты прав детей.

"Одинаковый доступ к образованию, сегодня ЕГЭ и система платного образования, которая расширяется, все больше отсекает детей, не имеющих возможность заплатить за дорогостоящее образование", — подчеркнула она.

Москалькова также добавила, что в рамках конференции будут обсуждаться механизмы, которые могли бы помешать распространению платного образования.